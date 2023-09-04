Соответствующий указ подписал президент.
— Пирматов Галымжан Олжаевич освобождён от должности председателя Национального банка РК, — говорится в документ, который опубликовала Акорда.
Пирматов занимал этот пост с февраля 2022 года. Дополнение: Новым председателем стал Тимур Сулейменов. Его кандидатуру, которую внёс на представление сената президент, одобрили. Сулейменов с января 2022 года был первым заместителем руководителя администрации президента. Эту позицию упразднили.