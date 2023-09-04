— Перед хирургами стояла задача не только извлечь инородное тело из ноги, а также уберечь жизненно важные сосуды от повреждения. Действовали очень осторожно, миллиметр за миллиметром освобождая ногу от штыря. Мы считаем, что задача выполнена. Первые сутки после операции пациент чувствует себя хорошо, состояние удовлетворительное, — рассказал заведующий приёмным отделением Мейржан Курманалиев.

Наконечник забора воткнулся десятилетнему мальчику в ногу. По словам родителей, ребёнок перелазил через ограждение с соседнем дворе, опрокинулся вниз головой и проткнул ногу штырём. Неотложка доставила мальчика в Центр детской неотложной медицинской помощи. Из правого бедра торчал 20-сантиметровый железный штырь, из раны шла кровь.Уже скоро мальчик сможет пойти в школу.