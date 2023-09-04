Министр по ЧС Сырым Шарипханов открыл номер в WhatsApp для личного состава ведомства. Обращаться к главному спасателю страны могут сотрудники территориальных подразделений, подведомственных организаций МЧС и ветераны органов гражданской защиты. Номер — +7 (747) 651-75-88.
— Вопрос должен быть сформулированным и понятным, излагающим суть проблемы. При отправке сообщения необходимо указать свои данные: ФИО и должность, регион, — отмечают в пресс-службе МЧС.