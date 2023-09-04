Авария произошла на 18-м километре трассы Атырау — Индер третьего сентября.
— 25-летний водитель Toyota не справился с управлением, в результате авто перевернулось на бок. Водитель и 26-летний пассажир от полученных травм погибли на месте, — сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Напомним, первого сентября на 48-м километре трассы Доссор — Кульсары — Бейнеу столкнулись Toyota Camry и Lada Priora, где погиб мужчина. Также недавно близ Атырау произошло смертельное ДТП из-за коровы на дороге.