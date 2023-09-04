Как сообщили в специализированном следственном суде Уральска, Карпов подозревается в мошенничестве.
— Следственный судья, с учётом характеристики личности, характером уголовного правонарушения и его последствия, санкционировал меру пресечения Карпову в виде содержания под стражей сроком на два месяца, — пояснили в суде.
О задержании Карпова в очередной раз стало известно второго сентября. Тогда в департаменте полиции сообщили, что его задержали и водворили в изолятор временного содержания. Напомним, в апреле 2022 года в сети распространилось видео, на котором житель Уральска Николай Карпов назвал себя «королём трамадола». После вмешательства общественника Аслана Утепова (сейчас отбывает наказание за мошенничество) полиция задержала героя ролика. В сентябре 2022 года Карпова вновь задержали. В его машине обнаружили 400 флаконов наркосодержащего препарата «Тропикамид». Вновь это имя всплыло во время суда над экс-заместителем начальника управления полиции Эдиком Булатовым. Будучи свидетелем, Карпов заявлял, что Булатов предложил ему своё покровительство за семь миллионов тенге. А ещё для беспрепятственного бизнеса, заверял «Кароль трамодола», он ежемесячно отдавал за одну точку по 250 тысяч тенге сотрудникам управления по борьбе с наркобизнесом.