— Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности анонима, его задержание и дальнейшее привлечение к ответственности, — информировали в ведомстве.

Гостей Ritz-Carlton эвакуировали из-за лжеминёра. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в 23:51 третьего сентября. К отелю стянули все экстренные службы мегаполиса. После двухчасовой проверки оцепление сняли — сообщение оказалось ложным.Отметим, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено уголовное наказание — штраф, исправительные работы или лишение свободы.