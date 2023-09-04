Соответствующие указы подписал президент. Так, Ербол Карашукеев освобождён от должности министра сельского хозяйства. Этот пост он занимал с сентября 2021 года. Новым главой ведомства стал Айдарбек Сапаров. До назначения он был акимом СКО. В 2019-2022 годах он уже работал в Минсельхозе, занимая пост вице-министра.