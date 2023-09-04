В акимате города сообщили, что участок улицы Шолохова от Датова до Курмангалиева открыт. Движение по улице Миханова вновь стало двухсторонним.
— Асфальт уложен, разметку сделали. Но освещение установили пока только с одной стороны дороги. В посёлке Мичурино движение временно останется односторонним из-за продолжения ремонтных работ на съездах, — говорится в сообщении.
Напомним, что с 25 августа по пятое сентября для укладки асфальтобетонного покрытия перекрыли пересечение улиц Шолохова с Сергея Тюленина.
Фото предоставил акимат города.
