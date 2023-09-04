Указ о назначении подписал президент, сообщает Акорда.
— Указом главы государства Нуржигитов Нуржан Молдиярович назначен министром водных ресурсов и ирригации Казахстана. Он освобождён от ранее занимаемой должности, — говорится в документ.
С апреля 2022 года Нуржигитов занимал пост акима Жамбылской области. Первого сентября в Казахстане появилось министерство водных ресурсов и ирригации. В своём послании народу страны президент отметил, что эффективным развитием водохозяйственной системы должно заниматься самостоятельное ведомство. В рамках него воссоздадут Национальную гидрогеологическую службу.