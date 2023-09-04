— На некоторых реках возможно формирование и прохождение высоких паводков, в том числе и селевых. На склонах гор возможно формирование интенсивного склонового стока, — предупредили в ведомстве.

В МЧС обратились к жителям южного и юго-восточного Казахстана. В ближайшие сутки там ожидается дождь.Жителей просят не посещать горы. При угрозе или внезапном селе следует подняться на самые возвышенные точки рельефа.