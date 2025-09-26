Следствие выясняет обстоятельства трагедии.

В Павлодарской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом в полиции региона. 21 сентября в селе Теренколь пострадавшую девочку доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Она скончалась, не приходя в сознание.

По данным полиции, в преступлении подозревают отца малышки. Его задержали и по решению суда арестовали. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства трагедии. Региональный уполномоченный по правам ребёнка Сауле Шакенова уточнила, что возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК — «Убийство». По информации из соцсетей, погибшей девочке было всего три года.

Напомним, что недавно за изнасилование собственной дочери казахстанца приговорили к пожизненному заключению. Аналогичное наказание получил 21-летний студент юрфака. Его признали виновным в изнасиловании и других насильственных действиях в отношении детей 12 и 13 лет.