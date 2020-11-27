«КТЖ» обвиняют в халатном отношении к пассажирам из-за массовых нарушений графика движения поездов. Как получить законную компенсацию за опоздание?
«Доброе утро, КТЖ!» или почему у нас всегда опаздывают?
Опоздание – визитная карточка почти каждого казахстанца. Мы не с
пешим прийти вовремя ни на той, ни на похороны. Но когда дело касается транспортных задержек, очаровательная традиция превращается в источник злобы и недовольства. И это логично – кому хочется тратить драгоценное время из-за того, что руководство железнодорожного перевозчика страны вдруг решило затеять ремонт на дорогах? Налицо неуважение больших господ к простому народу – всё та же социальная дискриминация.
«С апреля текущего года началась модернизация железнодорожных путей, направленная на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией",
- написано в сообщении пресс-службы АО "НК "КТЖ
".
Причины, разумеется, выставляются в благородном свете, чтобы нельзя было придраться. Но, представьте, если «модернизация» проходит в каких-нибудь Швейцариях или Япониях? Там руководители ж/д компаний прилагают максимальные усилия для оптимизации движения, и задержки поездов вряд ли случаются регулярно. Своего пассажира они уважают, а не расценивают как безвольную прибыль от купленного билета.
«АО «НК «ҚТЖ» приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что будут предприняты все необходимые меры для скорейшего окончания работ» -
сказали в нацкомпании.
Очевидно, что вовремя высказанные просьбы о прощении могут быстро заглушить возникающее возражение. Главное, чтобы рыбка клюнула. Но лучше бы своевременность относилась к движению пассажирских поездов.
Как получить компенсацию?
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте", предусмотрена выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда. За задержку отправления, а также за опоздание пассажирского поезда, перевозящего пассажира на железнодорожную станцию назначения, перевозчик уплачивает штраф пассажиру в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы. Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимость проездного документа (билета). Уплата штрафа за опоздание пассажирского поезда производится по заявлению пассажира в соответствии с правилами перевозок.
Поэтому, если ваш поезд опоздал по прибытию или отправлению, вы имеете законное право потребовать денежную компенсацию. Для этого вам нужно:
- Найти дежурного вокзала на конечном пункте прибытия
- Получить на своем проездном документе (билете) отметку о количестве задержанных часов
- Предъявить билет и свое удостоверение личности в любую кассу «КТЖ»
Если ваши законные требования не исполняются, рекомендуем обратиться в вышестоящие инстанции.