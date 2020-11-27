В Министерстве здравоохранения предоставили список лекарств, стоимость которых будет снижена по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Tengrinews.kz. Назван список лекарств, на которые снизят цену по поручению Токаева Иллюстративное фото из архива "МГ" "Агентством по регулированию и развитию конкуренции совместно с Министерством здравоохранения проводится работа по исполнению поручения Главы государства, направленная на снижение цен на лекарственные средства, используемые при лечении COVID-19. В частности, Агентством изучается документация по формированию цен, состоящих из цены производителя, расходов на оценку безопасности и качества, расходов на маркетинг, а также транспортных расходов от производителя до границы Республики Казахстан и таможенных расходов", - сообщили в Минздраве на официальный запрос Tengrinews.kz. Ниже представлен список из 58 антиковидных препаратов, реализуемых на территории Казахстана на сегодняшний день:
  • Ремдесивир
  • Фавипиравир
  • Ацетилсалициловая кислота
  • Аскорбиновая кислота
  • Холекальциферол
  • Ибупрофен
  • Парацетамол
  • Азитромицин
  • Амоксициллин + Клавулановая кислота
  • Амикацин
  • Ванкомицин
  • Гентамицин
  • Меропенем
  • Имипенем+Циластатин
  • Левофлоксацин
  • Моксифлоксацин
  • Ципрофлоксацин
  • Цефепим
  • Цефтазидим
  • Цефтриаксон
  • Цефуроксим
  • Метронидазол
  • Флуконазол
  • Дифенгидрамин
  • Гепарин натрия
  • Надропарин
  • Эноксапарин
  • Дабигатран
  • Апиксабан
  • Ривороксабан
  • Фондапаринукс натрия
  • Эпинефрин
  • Тоцилизумаб
  • Допамин
  • Метилпреднизолон
  • Преднизолон
  • Дексаметазон
  • Пропофол
  • Пипекурония бромид
  • Рокурония бромид
  • Атракурий безилат
  • Дексмедетомидин
  • Аминофиллин
  • Амиодарон
  • Бисопролол
  • Калия хлорид
  • Кальция хлорид
  • Магния сульфат
  • Метоклопрамид
  • Метопролол
  • Морфин
  • Натрия хлорид
  • Омепразол
  • Повидон - йод
  • Трамадол
  • Фамотидин
  • Фуросемид
  • Эзомепразол
