- Ремдесивир
- Фавипиравир
- Ацетилсалициловая кислота
- Аскорбиновая кислота
- Холекальциферол
- Ибупрофен
- Парацетамол
- Азитромицин
- Амоксициллин + Клавулановая кислота
- Амикацин
- Ванкомицин
- Гентамицин
- Меропенем
- Имипенем+Циластатин
- Левофлоксацин
- Моксифлоксацин
- Ципрофлоксацин
- Цефепим
- Цефтазидим
- Цефтриаксон
- Цефуроксим
- Метронидазол
- Флуконазол
- Дифенгидрамин
- Гепарин натрия
- Надропарин
- Эноксапарин
- Дабигатран
- Апиксабан
- Ривороксабан
- Фондапаринукс натрия
- Эпинефрин
- Тоцилизумаб
- Допамин
- Метилпреднизолон
- Преднизолон
- Дексаметазон
- Пропофол
- Пипекурония бромид
- Рокурония бромид
- Атракурий безилат
- Дексмедетомидин
- Аминофиллин
- Амиодарон
- Бисопролол
- Калия хлорид
- Кальция хлорид
- Магния сульфат
- Метоклопрамид
- Метопролол
- Морфин
- Натрия хлорид
- Омепразол
- Повидон - йод
- Трамадол
- Фамотидин
- Фуросемид
- Эзомепразол
