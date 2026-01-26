Национальный оператор проведёт плановые профилактические работы 28 января.

Жителей Казахстана предупредили о возможных временных сбоях в эфире телевидения и радио, которые могут возникнуть в связи с плановыми профилактическими работами на сетях и оборудовании вещания, сообщили в АО «Казтелерадио».

Профилактические работы запланированы на 28 января 2026 года с 03:00 до 17:00.

— На время проведения работ возможны временные перерывы в предоставлении услуг спутникового телевидения OTAU TV, эфирного цифрового и аналогового телерадиовещания, а также в передаче данных и телефонии, — говорится в официальном сообщении оператора.

В компании также принесли извинения за возможные неудобства и поблагодарили за понимание.

АО «Казтелерадио» является национальным оператором в области телерадиовещания и отвечает за прием программ телевидения и радио по всей территории Казахстана.