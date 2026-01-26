Планируется провести конституционную реформу и перейти к новой политической системе

Президент Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Генеральной прокуратуре. Он отметил, что в стране идут масштабные изменения. В их рамках планируется провести конституционную реформу и перейти к новой политической системе, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что современные условия требуют активного внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы жизни.

— Учитывая крайне сложную ситуацию в ряде зарубежных государств, нет никаких сомнений в верности проводимой нами политики. "Закон и Порядок" необходимо рассматривать в качестве основополагающего принципа государственной политики. Несомненно, этот жизненно важный постулат никогда не утратит своей актуальности. Считаю, что он обязательно должен быть включен в новую редакцию Конституции, — отметил Глава государства.

Он также отметил, что ключевая роль в реализации этого принципа отводится Генеральной прокуратуре. По его словам, её сотрудники не должны оставаться равнодушными и закрывать глаза на нарушения закона.