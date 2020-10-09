Иллюстративное фото из архива "МГ" В Казахстане представили мобильное приложение Saqbol, созданное для контроля распространения коронавирусной инфекции и своевременной локализации очагов заражения, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Разработчиком сервиса Saqbol является АО "Национальные информационные технологии". Приложение позволяет человеку с положительным результатом теста на Covid-19 анонимно предупредить других пользователей приложения о контакте с ним в течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15 минут. Хранение записей взаимодействия с другими устройствами также будет зашифрованным. По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, приложение позволит своевременно уведомлять граждан о возможном риске заражения и существенно сократит распространение инфекции. - Призываю казахстанцев активно пользоваться этим приложением, проявить сознательность и ответственность. Таким образом мы сможем максимально локализовать очаги и не допустить распространения Covid-19. Мы понимаем ответственность перед населением и создали приложение таким образом, чтобы все личные данные были максимально зашифрованы. Приложение обеспечивает абсолютную анонимность пользователей, – отметил министр. Как пользоваться приложением. Чтобы воспользоваться приложением Saqbol, нужно скачать его на смартфон и включить функцию Bluetooth, через которую будет производиться передача зашифрованных данных. Приложение доступно на IOS и Android. Приложение может оповестить пользователя, если он находился рядом с человеком, который сообщил о наличии у себя коронавирусной инфекции. Пользователи, получившие уведомление, могут ознакомиться с рекомендациями Минздрава о дальнейших действиях в приложении. Кроме этого для удобства пользователей в приложение интегрированы такие сервисы как официальный бот самодиагностики Covid-19, i-Doctor, i-Teka, а также актуальная статистика по Казахстану. Через Play Market приложение уже скачали более тысячи человек, пока отзывы пользователей о приложении негативные. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.