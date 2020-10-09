Вам может быть интересно
Низовая метель и снег с дождём ожидаются на западе Казахстана 15 февраля
Синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами.
Маңғыстау облысында апиын жеткізумен айналысқандар құрықталды
Маңғыстау облысында төрт тұрғын есірткі жеткізумен шұғылданыпты.
В Уральске снизилась заболеваемость туберкулёзом
В 2025 году выявили 112 случаев.
Глава региона встретился с предпринимателями Атырауской области
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провёл встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона. В мероприятии также приняли проку...
В Атырау заработают кнопки вызова зелёного сигнала для пешеходов
Сейчас оборудование уже установлено, идут пусковые работы.
Оралда құсбегілердің жарысы өтеді
Спорт сайысы 20-22 ақпан күндері облыс орталығында ұйымдастырылады.
В ЗКО иностранец нарушил ПДД на 300 тысяч тенге
Водитель 13 раз нарушил правила дорожного движения.
Однушка за 2 млн или за 57: сравнили цены на квартиры в Уральске и Астане
Редакция изучила объявления о продаже жилья и сравнила цены на однокомнатные квартиры в Уральске и Астане. Рассказываем, сколько сегодня сто...
Какие районы в зоне паводка в ЗКО
Кроме районов в зоне риска Уральск.