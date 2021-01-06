Иллюстративное фото из архива "МГ" Уточняется, что трое зараженных коронавирусом казахстанцев прибыли рейсом Дубай - Алматы, двое - Мале - Алматы, один - Стамбул - Алматы. А 4 января в Казахстане приземлились девять международных авиарейсов из Мальдивской Республики, Турции, ОАЭ и Республики Беларусь. Из 815 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 653 человек, без справок прибыли 162 гражданина. Они сдали анализы и ждут результатов на карантине. Напомним, за последние сутки в Казахстане выявлено 732 новых случая COVID-19. Всего с начала эпидемии заразились 158 302 человека, выздоровели - 145 194, скончались - 2 339.