Иллюстративное фото из архива "МГ" Национальная премия «Учитель Казахстана» – это награда в размере 10 тысяч долларов, ежегодно присуждаемая лучшему учителю страны, внесшему выдающийся вклад в свою профессию. Организатор премии – частный фонд «Фонд развития общественно значимых инициатив», который с 2019 года является официальным партнером глобальной премии «Учитель мира». Как сообщает пресс-служба фонда, заявки победителя и девять лучших финалистов отправятся в отборочный тур глобальной премии «Учитель мира», где денежный приз составляет 1 млн долларов. На премию могут подать заявку как сам педагог, так и его ученики. – Бывает, что учитель почему-то стесняется номинироваться, а ученики считают его достойным премии. В этом случае ученики могут помочь любимому педагогу стать известным на всю страну, - говорится в сообщении. Чтобы принять участие в конкурсе, педагогам необходимо заполнить анкету участника на официальном сайте www.teacherprize.kz до 1 октября. – Если ты ученик и хочешь номинировать своего учителя, тебе следует написать письмо о том, почему твой учитель самый лучший, и прикрепить видео- и фотоматериалы, которые бы подтвердили твои слова. Возможно, ты захочешь снять видеоролик об учителе или смонтировать его из уже существующих школьных архивов, который в случае победы педагога будет транслироваться на всю страну, - говорится в сообщении фонда. Победителя и девять финалистов объявят в рамках форума по образованию и экологической культуре на церемонии награждения в ноябре.