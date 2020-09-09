Досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облагаться 10-процентным подоходным налогом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов. Изъятие 10% пенсионных накоплений: общественный совет ЕНПФ не поддержал инициативу своего председателя Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно действующему налоговому законодательству к доходам, облагаемым индивидуальным подоходным налогом, относятся также выплаты, осуществляемые единым накопительным пенсионным фондом из пенсионных накоплений налогоплательщиков, сформированных за счет пенсионных взносов, это статья 326 Налогового кодекса. При этом физические лица вправе уменьшить сумму, облагаемую налогом, применив налоговые вычеты в размере одной минимальной заработной платы. Кроме того, социально уязвимые слои населения - приравненные к участникам ВОВ, инвалиды всех групп, родители и опекуны инвалидов, приемные родители детей-сирот - вправе дополнительно применить вычет в размере 882 МРП, что составляет 2,3 миллиона тенге, это статьи 345, 346, 353 Налогового кодекса. "Соответственно, частичное изъятие пенсионных денег на приобретение жилья, лечение и другие разрешенные цели, с учетом указанных уменьшений, подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов", - говорится в заявлении. Напомним, в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что казахстанцы смогут использовать свои пенсионные накопления. Частичное изъятие пенсионных накоплений станет возможным с 2021 года. Ограничений по количеству изъятий не предусмотрено. То есть гражданин может накопить определенную сумму на счету в ЕНПФ, снять ее на приобретение жилья, а через некоторое время снять еще часть суммы на ремонт. Уже 3 сентября в Министерстве труда и социальной защиты населения РК назвали минимальные суммы пенсионных накоплений, так называемый порог достаточности, для их досрочного использования. По предварительным расчётам, порог достаточности составит:
  • для граждан 30 лет – 2 518 000 тенге;
  • 35 лет – 2 961 000 тенге;
  • 40 лет – 3 437 000 тенге;
  • 45 лет – 3 947 000 тенге;
  • 50 лет – 4 495 000 тенге
  • 55 лет – 5 084 000 тенге;
  • 59 и более лет – 5 586 000 тенге.
