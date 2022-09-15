Каждый десятый микрокредит в Казахстане безнадёжно просрочен
По мнению аналитиков, реальные зарплаты в стране растут, а расходы на погашение кредитов не меняются.
В каком состоянии находится рынок потребительского кредитования в Казахстане? На этот вопрос попытались ответить аналитики Ассоциации финансистов Казахстана, сообщает Informburo.kz.
По их данным, с 2019 года доля потребительских займов в банковском розничном портфеле постепенно сокращается за счёт роста ипотеки. 79% банковских потребкредитов оформляют без залога.
На 1 июля 53% заёмщиков оформили банковские потребительские кредиты на сумму до 150 тысяч тенге, 18,6% – на сумму более 1,5 млн тенге. При этом доля самых маленьких кредитов составляет 10,3% портфеля, а займов на сумму свыше 1,5 млн тенге – 47,2%. Микрофинансовые организации, в свою очередь, всё большее количество кредитов предоставляют онлайн (29% против 21% годом ранее).
Доля просроченных банковских потребкредитов устойчиво снижается и на 1 июля составила 4%. У микрофинансовых организаций тенденция обратная – безнадёжных микрокредитов на 1 июля было уже 10%. Кредиты на сумму менее 150 тысяч тенге составляют 39% портфеля микрофинансовых организаций, а доля заёмщиков таких кредитов – 85%.
За первое полугодие 2022 года средняя задолженность банковского заёмщика выросла на 2%, заёмщика у микрофинансовых организаций – напротив, сократилась на 9%. Средняя сумма потребительских кредитов, за исключением кредитных карт, постепенно снижается. В целом в первом полугодии темпы потребительского кредитования снизились как в банках, так и в микрофинансовых организациях.
"Темпы роста портфеля потребкредитов микрофинансовых организаций существенно превышают темпы прироста банковского кредитования. Качество ссудного портфеля микрофинансовых организаций заметно ухудшается. У банков кривая суммы задолженности имеет более нормальное распределение, а доля просроченной задолженности в портфеле потребкредитов снижается", – делают вывод аналитики.
По их мнению, факты не указывают на какие-либо существенные проблемы на рынке потребительского кредитования.
"С учётом наблюдаемого последние несколько лет роста реальной зарплаты граждан и практически не меняющейся доли расходов на погашение кредитов в структуре совокупных расходов казахстанцев (5%), можно сделать вывод об отсутствии явного перегрева на рынке потребкредитования Казахстана", – резюмировали эксперты ассоциации.
