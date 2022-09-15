В Уральске супруга осужденного директора финпирамиды попросила помощи у президента
Суд назначил руководителю уральского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард" Юрию Афонину наказание в виде 10 лет лишения свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" обратилась жительница Уральска Анна Гельбрехт. Ее супруга Юрия Афонина в августе этого года осудили на 10 лет сразу по нескольким статья уголовного кодекса РК - это создание и руководство финансовой пирамидой, создание и руководство ОПГ, мошенничество и незаконное предпринимательство. Речь идет о скандально известных финансовых пирамидах «Гарант 24», «Выгодный займ» и «ESTATE Ломбард». Суд Актобе вынес приговор в отношении 48 фигурантов этого дела, все они получили наказания от шести до 18 лет лишения свободы. Обманутыми оказались 17 тысяч казахстанцев, причиненный ущерб составил более 30 млрд тенге.
Среди осужденных оказался и Юрий Афонин. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Местом отбывания наказания определили учреждение уголовно-исправительной системы средней безопасности. По словам Анны Гельбрехт, "суд был показательным и следствие особо не разбиралось в деталях этого громкого дела".
– Мой мужочень честный и порядочный человек. Устроившись официально в компанию, мы даже подумать не могли , что наша семья окажется в таком положении. В компании он проработал всего лишь 3 месяца, все было официально. Он никого не обманывал, наоборот сам был вкладчиком и пострадал вдвойне. Лишился свободы, за преступление, которого не совершал и понес материальный ущерб. Он не знал и не мог даже предполагать о преступном умысле организаторов компании. Но тем не менее ему вменяют статью ОПГ, а основателю компании Мурзабекову, наоборот, эту статью не вменяют, это полный и абсурд и беспредел, - говорит женщина.
Анна говорит, что на протяжении двух с половиной лет, пока шло следствие никто не захотел правильно и верно понять кто действительно виновен. По ее словам, следователи и прокуроры просто закрывали глаза на все доказательства невиновности ее супруга, а порой скрывали эти доказательства, запугивали и оказывали давление на свидетелей, о чем говорили сами свидетели на суде.
– Сами организаторы этих компаний признают свою вину и берут на себя все иски потерпевших. Они подтвердили на суде, что с Афониным ранее не были знакомы, что он является наемным работником, и с ними в сговор они не вступали. Все это доказывает то, что мой муж сам стал жертвой этой компании. За время работы в компании, мой супруг не приобретал никакое имущество, что исключает его корыстный умысел при трудоустройстве. Он не должен быть наказан в угоду общественного резонанса и быть причесан под одну гребенку. В его действиях нет состава преступления, он не преступник и не должен нести ответственность за чужое преступление. В этой компании он проработал лишь три месяца и получил срок 10 лет. Разве возможно, чтобы такое происходило в нашем правовом государстве? - возмущается Анна.
Вместе с тем она отмечает, что суд рассматривал это дело поверхностно, из 17 тысяч потерпевших были допрошены лишь три тысячи. Ни один потерпевший не написал заявление на Юрия Афонина, все просили наказать учредителей скандально известных компаний. Не согласившись с таким вердиктом суда Анна намерена обжаловать приговор. Кроме этого женщина уже написала письмо президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разобраться в сложившейся проблеме и восстановить конституционные права невиновно осужденных.
