Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Жангир хана, недалеко от памятника Махамбета и Исатая. На дороге столкнулись легковушка и спецтехника, занимающаяся вывозом мусора. Из-за аварии на проезжей части образовалась многокилометровая пробка. – Минут 20 стоим уже, поток движется очень медленно. Тороплюсь, ехать надо, - говорит водитель Асланбек. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что жертв и пострадавших вследствие аварии нет. В данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, а два экипажа батальона патрульно-постовой службы регулируют дорожное движение.