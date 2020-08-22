Вместе с Марленом Нургасеновым в розыске находятся еще три человека, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". История любви Марлен и Анель: парня разыскивает полиция Атырау Фото из архива "МГ" В социальных сетях распространяется ориентировка, в которой говорится, что 25-летний Марлен Нургасенов находится в розыске в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что действительно 15 августа около 19.00 в городе Кулсары Атырауской области произошло убийство 35-летнего мужчины. – В данный момент проводится досудебное расследование. Полицейские установили четверых подозреваемых и сейчас они находятся в розыске, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Атырауской области Гулназира Мухтарова. В 21.27 в пресс-службе департамента полиции Атырауской области уточнили, что в розыске находятся не четверо, а один человек. Однако уточнять личность разыскиваемого в полиции не стали. Напомним, история отношений молодых людей Марлен и Анель из города Кульсары стала предметом восхищения пользователей социальных сетей. Девушка по имени Анель тяжело заболела в возрасте 16 лет. Почти семь лет она находилась между жизнью и смертью. И все эти годы рядом был парень, с которым она познакомилась еще в школе. Марлен не отходил от возлюбленной ни на шаг. Ухаживал за ней, носил 10-килограммовый кислородный баллон, с помощью которого она дышала, лежал с ней в больнице, гулял, проводил с ней все время, всегда поднимал ей настроение. В октябре 2017 года пара стала гостями Гранд бала в Уральске. История любви Марлен и Анель: парня разыскивает полиция Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.