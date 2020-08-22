22 августа в Уральске и во всех районах области на побережьях водоемов прошла экологическая акция "Чистые берега". По предварительным данным, в субботнике приняли участие более пяти тысяч человек и задействовано 169 единиц техники. Кроме этого, свою технику предоставили природопользователи, главы крестьянских хозяйств, а также представители бизнес-структур. В Уральске в субботнике приняли участие 420 человек и девять единиц техники. Как рассказала организатор волонтерского движения "Кеттик.бро" Айдана Елемесова, они проводят субботники пятую неделю подряд. – Мы работаем в основном с молодежью. Сегодня нас 20 человек, а вообще в составе нашего волонтерского движения около 200 человек. Мы занимаемся субботниками уже пятую неделю подряд, локации каждый раз разные. Сегодня у нас две локации: в поселке Асан и в поселке Зачаганск, - рассказала девушка. Заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев пришел на субботник вместе с семьей. По его словам, такие акции нужно проводить до тех пор, пока люди будут оставлять за собой мусор. – Конечная цель - чтобы таких акций не было. Как можно любить Родину и оставлять за собой мусор? Сюда отходы н завозили, их оставили те, кто здесь отдыхал. Здесь есть все: начиная от шприцов и заканчивая одноразовой посудой. Сегодня я познакомился с молодыми людьми, которые в социальных сетях организовали группы "Кеттик.бро" и "Uralsk runners". Эти ребята не только собирают мусор, но и сортируют его, пластик отдельно, жестянку отдельно. Молодые люди из "Uralsk runners" пошли еще дальше, они сдают отсортированный мусор, а вырученные деньги направляют на благотворительность, - рассказал Аманжол Алпысбаев. Стоит отметить, что по итогам субботника в области было вывезено 263 тонн мусора, а на территории города собрано 20 тонн мусора.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.