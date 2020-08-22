По данным РГП "Казгидромет", 23 августа в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 25 градусов выше нуля, ночью +11. Малооблачная погода и 28 градусов тепла днем ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров покажут +17. В Актобе ожидается облачная погода без осадков, днем +25, ночью +12 Лишь в Актау синоптики прогнозируют дожди и грозы, днем +23, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.