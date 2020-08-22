Жители поселка Меловые горки возмутились тем, что питомник строится в центре населенного пункта, недалеко от детской площадки и школы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы выступили против строительства питомника для собак Вечером 22 августа жители поселка Меловые горки собрались у строящегося объекта посреди поселка. По словам людей, здесь будет находиться питомник для собак. Однако люди не рады такому соседству и просят прекратить строительство. – Мы против того, чтобы в центре нашего поселка располагался питомник для бродячих собак. Здесь находится детская площадка, школа, магазины. Ведь питомник должен находиться вне населенного пункта, где-нибудь за городом. Здесь дети гуляют, боимся за них. Мы даже не знаем, кто его строит - предприниматель или государство. В любом случае мы против, - возмутилась жительница поселка Меловые горки Елена Дикун. На встречу люди пригласили участкового инспектора, а также представителей акимата. Сотрудник полиции связался с владельцем строящегося объекта. – Хозяин здания сказал, что в течение двух дней его не будет в городе. Сказал, что приедет во вторник, соберет жителей и все объяснит. Будет ли здесь располагаться питомник или что-то другое - он не сказал, - заявил участковый инспектор поселка Данияр Тапалов. Главный специалист организационного отдела акимата поселка Зачаганск Жигер Батыров заявил, что в понедельник (24 августа - прим. автора) владелец здания должен будет предоставить необходимые разрешительные документы. – На встречу мы также приглашаем активистов села, - пояснил Жигер Батыров. Уральцы выступили против строительства питомника для собак Уральцы выступили против строительства питомника для собак Уральцы выступили против строительства питомника для собак Уральцы выступили против строительства питомника для собак Уральцы выступили против строительства питомника для собак Уральцы выступили против строительства питомника для собак Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА