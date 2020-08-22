Вечером 22 августа жители поселка Меловые горки собрались у строящегося объекта посреди поселка. По словам людей, здесь будет находиться питомник для собак. Однако люди не рады такому соседству и просят прекратить строительство. – Мы против того, чтобы в центре нашего поселка располагался питомник для бродячих собак. Здесь находится детская площадка, школа, магазины. Ведь питомник должен находиться вне населенного пункта, где-нибудь за городом. Здесь дети гуляют, боимся за них. Мы даже не знаем, кто его строит - предприниматель или государство. В любом случае мы против, - возмутилась жительница поселка Меловые горки Елена Дикун. На встречу люди пригласили участкового инспектора, а также представителей акимата. Сотрудник полиции связался с владельцем строящегося объекта. – Хозяин здания сказал, что в течение двух дней его не будет в городе. Сказал, что приедет во вторник, соберет жителей и все объяснит. Будет ли здесь располагаться питомник или что-то другое - он не сказал, - заявил участковый инспектор поселка Данияр Тапалов. Главный специалист организационного отдела акимата поселка Зачаганск Жигер Батыров заявил, что в понедельник (24 августа - прим. автора) владелец здания должен будет предоставить необходимые разрешительные документы. – На встречу мы также приглашаем активистов села, - пояснил Жигер Батыров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.