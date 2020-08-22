Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в антикоррупционной службе РК, в Атырауской области начато досудебное расследование в отношении директора среднеобразовательной школы Жылыойского района. Он подозревается в получении денег через главного специалиста отдела образования этого же района за зачисление ребенка в дошкольный класс. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.