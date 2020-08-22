Пожар начался 22 августа около 9.00 в строящемся доме в поселке Подстепное. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в поселке Подстепное Теректинского района, недалеко от кафе "Таити" горел строящийся двухэтажный частный дом. - Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пожар локализован в 9.25, ликвидирован в 9.48. На месте работали 6 сотрудников ДЧС ЗКО и 3 единицы техники. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются. В преддверии отопительного сезона особую обеспокоенность вызывает количество пожаров. Поэтому вновь напоминаем горожанам о правилах безопасности. Хотим обратить внимание всех граждан, особенно живущих в частном секторе, на то, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Это поможет сохранить свою жизнь и жизнь своих близких, - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что с начала года в области произошло 383 пожара. В пожарах пострадали 10 человек, из которых трое погибли. Ущерб составил 8 млн тенге auBGEXaYAn0Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.