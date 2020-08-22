Пятиэтажный дом №46 по проспекту Абулхаир хана был построен в 1971 году. Жильцы утверждают, что ремонт никогда не проводился. В доме протекает крыша, а в подвале сырость, из-за которой разводятся насекомые. – В прошлом году снега было много, крыша протекала вплоть до третьего этажа. Ремонт делать бесполезно, с ужасом ждем осени, когда начнется сезон дождей. На крыше появились огромные дыры, шифер рассыпается, все стены в потеках. Самостоятельно чинить крышу мы не можем, нам нужна помощь. Мы согласны на модернизацию, - рассказала жительница дома Айгуль Есенова. Пенсионерка Нина Ивановна говорит, что жильцы своими силами пытаются поддерживать нормальное состояние дома, делают мелкий ремонт, меняют трубы, окна в подъездах. – Мы на свои деньги нанимали людей, меняли трубы, посадили цветы во дворе. Но с крышей ничего поделать не можем. Дом расходится по швам, на крыше щели. Надо стяжку делать, - говорит Нина Ивановна. По словам другой жительницы дома Любовь Шапошниковой, она живет в этом доме уже 46 лет. Все это время жильцы самостоятельно пытались облагородить двор, посадили кустарники, цветы. – Каждый год нам обещают отремонтировать двор, но ничего не делается. Весной этого года сказали, что на наш двор уже выделены деньги и у нас сделают ремонт. Но уже середина августа, так ничего и не сделано. Детям играть негде, сами привозили песок, но этого ведь не достаточно. Ребятня играет прямо под машинами, не дай Бог кого-нибудь задавят. Нам бы только детскую площадку и ровный асфальт. Здесь асфальт сами видите какой, дети падают, разбивают коленки, взрослые спотыкаются, корни деревьев из-под асфальта торчат, - Любовь Шапошникова. Выяснилось, что перед домам находятся высокие заросли, среди которых каждый вечер собираются любители горячительных напитков. Жительница дома Зарина Сарсенгалиева показала излюбленное место алкоголиков. Среди зарослей валяются пустые бутылки, пластиковые стаканы и даже шприцы. – Мы несколько раз вызывали полицейских потому что по вечером боимся гулять с детьми во дворе. Люди сидят в кустах, пьют, громко кричат, спят, ругаются, не редко доходит и до драк. Полиция приезжает, забирает их, а через час они снова на своем месте, - говорит девушка. Между тем в пресс-службе акима города пояснили, что работы по благоустройству двора дома №46 по проспекту Абулхаир хана был запланирован в этом году. В настоящее время идут конкурсные процедуры по выявлению подрядчика, который будет проводить ремонтные работы. – До сегодняшнего дня проходили судебные процессы между подрядчиками. Они судились между собой. После 15 августа мы снова будем объявлять конкурс, - заверили в акимате. По поводу ремонта кровли в городском отделе ЖКХ отметили, что в этом году укомплектован список домов, крыши которых будут ремонтироваться по программе "Модернизация ЖКХ". В этом списке дома №46 по проспекту Абулхаир хана нет. – Для того, чтобы в доме был произведен ремонт крыши по программе "Модернизация ЖКХ" жильцы должны зарегистрировать дом как объект кондоминиума. На общем собрании собственников квартир избирается участник кондоминиума либо уполномоченный представитель жильцов. Далее он подает в ЦОН следующие документы: заявление по установленной форме, технический паспорт дома, правоустанавливающий и идентификационный документ на земельный участок, размеры долей в общем имуществе. В случае отсутствия правоустанавливающего и идентификационного документа на земельный участок жители могут обратиться в отдел земельных отношений города Уральск. Для получения технического паспорта обращаться в ЦОН по адресу: улица Молдагулова, 22, - отметили в отделе ЖКХ города Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.