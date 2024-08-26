Комитет национальной безопасности заявил о ликвидации канал контрабанды афганских наркотиков по «Северному маршруту».

- По итогам операции в августе текущего года в одном из приграничных районов России при проведении наркосделки задержаны двое участников международной наркогруппы. В ходе обыска у них изъято около 50 кг гашиша, стоимость которого на «черном рынке» могла составить порядка 500 тысяч долларов США. По данному факту проводится расследование. Совместные с компетентными органами зарубежных стран мероприятия по противодействию международному наркотрафику продолжаются, - говорится в сообщении ведомства.