Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в смертельной аварии в ЗКО

ДТП произошло 24 августа, в 8:20 недалеко от посёлка Жалпактал Казталовского района. Водитель автомашины «ГАЗ-3102» не справился с рулевым управлением и врезался со стоящим на обочине «КамАЗ». Четыре человека, в том числе замначальника РОВД и его жена, погибли и ещё троих госпитализировали в больницу, из них двое детей.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что двое пострадавших находятся в больнице села Жалпактал. Состояние восьмилетнего мальчика врачи оценивают как крайне-тяжелое, наблюдается незначительно-положительная динамика. Его планируют транспортировать в Уральск.

43-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. Однако сегодня, 26 августа, он написал расписку, и по собственному желанию выписался из больницы. Далее будет наблюдаться по месту жительства.

10-летнего мальчика санавиацией доставили в областную многопрофильную больницу. Его состояние врачи так же оценивают как тяжелое. Ребенка поместили в реанимацию.