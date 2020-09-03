Иллюстративное фото из архива "МГ" - Глава государства поручил до конца этого года принять все необходимые НПА и провести подготовительную работу в целях использования части пенсионных накоплений. На сегодня есть концептуально одобренное решение. На сегодня, я хочу сказать, у 721 тысячи человек будет возможность использовать часть пенсионных накоплений в этих целях, что составит порядка 1,4 триллиона тенге, - сообщил Нурымбетов на заседании правительства. По его словам, среди них около 530 тысяч работающих граждан, имеющих пенсионные накопления, превышающие "порог достаточности", а также более 178 тысяч пенсионеров, которые имеют пенсионные накопления, и 13 тысяч человек, заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой компанией. Пенсионерам можно будет снять не более 50 процентов от суммы имеющихся накоплений. В начале года порог достаточности для достигших 30 лет мужчин составлял 6,7 миллиона тенге, для женщин - 9,6 миллиона тенге. Однако тогда министр обещал пересмотреть порог достаточности. В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что граждане смогут досрочно использовать пенсионные накопления в 2021 году. В сентябре 2019 года Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос об использовании казахстанцами своих пенсионных накоплений. В качестве примеров для использования накоплений Президент тогда назвал покупку жилья и получение образования. Правительство разработало нормы, при которых 200 тысяч человек смогли бы использовать пенсионные накопления на покупку жилья. Токаев отметил, что "первый шаг сделан", но нужно расширить круг лиц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.