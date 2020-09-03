Родственники разыскивают жителя ЗКО, пропавшего четыре года назад. Я, Зуева Наталья Александровна, 10.10.1957 года рождения, разыскиваю брата Бажанова Виктора Александровича, 19.05.1965 года рождения, который проживал по адресу: г Уральск, ул Исаева, 102. В июне 2016 года мой брат ушел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести. Письменные обращения в органы полиции результатов не дали. По заявлению Зуевой Н.А. судом №2 города Уральска возбуждено гражданское дело за № 2711- 20 -00- 2/4369 об объявлении гражданина РК Бажанова Виктора Александровича, 19.05.1965 г р умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Бажанова В. А. , сообщить об этом по телефонам: 8 777 915 59 92 Зуевой Наталья Александровне или в суд №2 Уральска 8 (7112) 55-43-03 в трехмесячный срок со дня публикации. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.