В Уральске разыскивают пропавшего мужчину

Родственники разыскивают жителя ЗКО, пропавшего четыре года назад. Я, Зуева Наталья Александровна, 10.10.1957 года рождения, разыскиваю брата Бажанова Виктора Александровича, 19.05.1965 года рождения, который проживал по адресу: г Уральск, ул Исаева, 102. В июне 2016 года мой брат ушел из дома в неизвестном направлении и пропал без вести. Письменные обращения в органы полиции результатов не дали. По заявлению Зуевой Н.А. судом №2 города Уральска возбуждено гражданское дело за № 2711- 20 -00- 2/4369 об объявлении гражданина РК Бажанова Виктора Александровича, 19.05.1965 г р умершим. Лицам, имеющим сведения о месте пребывания Бажанова В. А. , сообщить об этом по телефонам: 8 777 915 59 92 Зуевой Наталья Александровне или в суд №2 Уральска 8 (7112) 55-43-03 в трехмесячный срок со дня публикации.