Первым делом рабочая группа посетила Актюбинский медицинский центр. В ходе мониторинга представители адалдык аланы осмотрели склад медицинского центра, и ознакомился с состоянием запаса лекарственных препаратов. Так как ранее председатель правления «СК Фармации» доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых лекарств в состав которого входит 37 позиции различных медикаментов. И на сегодня 37 позиции медикаментов должны находиться на складах больниц города. Однако мониторинговая группа выявила отсутствие на складе медицинского центра 8 наименований лекарств. В частности, Цефтазидим, Имипинем, Фамотидин, Сульфат магния, Ибупрофен, Тоцилизумаб, Хлоропирамин, Моксифлоксацин. Далее, рабочая группа ознакомилась с состоянием областной инфекционной больницы. На складе больницы не обнаружено 6 видов 37 наименований закупленных препаратов. В частности, Надропарин, Фамотидин, Допамин, Амоксициллин, Эноксапарин, Тоцилисумаб. В продолжении мониторинговых работ представители адалдык аланы направились в Актюбинский областной центр фтизиопульмонологии. На складе данного центра не было 2 препарата из 37 наименований. Это: Ремдесивир и Тоцилисумаб. Вторая рабочая группа продолжила мониторинг в Каргалинской городской больнице. К сожалению, на складе данной больницы отсутствовали 9 позиции лекарств из 37 наименований лекарственных средств уже закупленным «СК-Фармацией». Это: Цефуроксим, Имипенем-циластатин, Надропарин, Хлоропирамин, Ванкомицин, Дексмедетомидин, Моксифлоксацин, Ремдесивир, Тоцилисумаб.