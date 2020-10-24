Строительство детской деревни семейного типа ведется на берегу реки Урал в селе Талгайран, что в пригороде Атырау, на общей площади свыше 3 гектаров. Проект, реализуемый в рамках Соглашения между АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» и акиматом Атырауской области, предусматривает возведение восьми двухэтажных жилых домов, здания администрации, спорткомплекса, котельной, КПП и других построек хозяйственно-бытового назначения. Застройку объекта обеспечивает подрядная организация. Каждый дом здесь рассчитан на проживание 8-9 детей в возрасте от трех до 18 лет вместе с «мамой», как называют ребята постоянно находящегося с ними рядом воспитателя. В четырех домах из восьми будут обеспечены условия для проживания детей с ограниченными возможностями. Культурно-спортивный комплекс позволит проводить массовые мероприятия, соревнования и тренировки. При этом занятия можно будет вести и в холодное время года. Также здесь будет летняя спортивная площадка. На территории детской деревни будут работать медицинские кабинеты, оборудованные санузлами: кабинет врача, перевязочный и прививочный кабинеты, комната хранения лекарств, и другие необходимые помещения. Для организации качественных условий проживания и обучения здесь также предусмотрены швейный цех, кабинет психолога, релаксационный кабинет, душевые кабины, баня. - Наше главное требование к подрядным компаниям – высокое качество строительных работ, - отметил в ходе посещения будущей детской деревни заместитель генерального директора по связям с Правительством РК АО «КТК-К» Кайргельды Кабылдин. - К сожалению, из-за пандемии срок ввода в эксплуатацию объекта переносится на следующий год. После чего в детской деревне будут созданы все необходимые условия для комфортного проживания. В рамках Соглашения между АО «КТК-К» и акиматом Атырауской области был утвержден перечень социальных объектов: строительство детской деревни семейного типа, и строительство Дома юношества. По завершению строительства детской деревни сюда переедут воспитанники существующего аналогичного учреждения «Шанырак». Сейчас 57 детей живут в поселке Геолог в шести зданиях старой постройки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.