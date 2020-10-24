Иллюстративное фото из архива "МГ" Ремонт обводного напорного канализационного коллектора начался в апреле этого года. Протяженность объекта составляет более пяти километров. Ремонтные работы проводит подрядная организация ТОО "Астанаинжкомстрой", на эти цели выделено более 1 млрд тенге. Как заверили представители подрядной организации на сегодняшний день ремонтные работы завершены на 80%. Из 5,4 км трубы заменены на участке более 4 километров. Работ ведутся по графику, а завершение планируется в конце ноября. Напомним, в Уральске в 2019 и 2020 годах несколько раз были порывы на коллекторе, из-за чего часть города оставалась без воды. Власти организовывали подвоз. Как выяснилось, причина частых порывов - использование некачественных материалов при строительстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.