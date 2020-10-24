В этом году в районе планируется реализовать 31 проект при поддержке сельских выпускников и предпринимателей, из которых 19 проектов уже реализованы. - В частности, в селе Кособа на средства жителей села за 10 миллионов тенге построена начальная школа на 30 мест, которая сдана в эксплуатацию 1 сентября. Выпускники села Жалпактал построили «Малый Арбат» общей стоимостью 10 миллионов тенге, отремонтировали «Висячий мост» через реку Караозен, жители Сатыбалды построили клуб на 60 человек за 6 миллионов тенге, - рассказал аким Казталовского района Альберт Есалиев. Также при средней школе села Жанатан строится мини-центр на 25 мест за 6 миллионов тенге, в селе Бостандык с помощью предпринимателей скоро откроется боксерский зал. Кроме того, в этом году началось строительство медицинского пункта в селе Жанажол при спонсорской поддержке предпринимателя на сумму 12 миллионов тенге. - В настоящее время принимаются конкретные меры по обеспечению регулярного занятия массовыми видами спорта и формированию здоровой нации. В 16 сельских районных центрах и в 4 населенных пункта покрыты полями для мини-футбола. В частности, в целях укрепления спортивной инфраструктуры и создания условий для регулярного занятия спортом с помощью сельских выпускников в этом году открылись волейбольные и баскетбольные площадки в поселках Жалпактал и Караозен, а также современный Street Workout в поселке Бостандык, - сообщил аким района. В целях развития конного спорта в этом году в селе Бостандык был открыт конно-спортивный клуб и арендовано 6 лошадей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.