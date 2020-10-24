Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 164 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Больше всего заболевших в Восточно-Казахстанской области - 25 человек, В Нур-Султане и Алматы, 22 и 20 человек соответственно. Всего в стране выявлены 110250 заболевших. Также за прошедшие сутки зафиксированы 165 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 52 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 36732, летальных случаев - 393, выздоровевших - 28442. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.