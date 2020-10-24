Сначала группа во главе с председателем комиссии общественного контроля Асылтеком Испусиновым и представителем превентивного механизма Дарьей Улжагалиевой осмотрели медицинский кабинет изолятора и убедились в достаточности лекарственного запаса. - В рамках подготовки ко второй волне все исправительные учреждения в Атырауской области полностью обеспечены необходимыми препаратами. В случае нехватки или необходимости запросим дополнительную партию. Также подготовлены изоляция и средства индивидуальной защиты для подрзреваемых и осужденных граждан при выявлении симптомов коронавирусной инфекции. Нужно отметить, что с начала пандемии в учреждениях лишения свободы не выявлены случаев заражения коронавирусом, - сказал начальник департамента Манарбек Габдуллин. На сегодняшний день в учреждении находятся около 200 подозреваемых и 11 осужденных граждан, которые были оставлены на хозяйственные работы. В целях профилактики правонарушении камеры подозреваемых и осужденных, а также периметр учреждения полностью охвачены видеонаблюдением. Камеры также установлены в коридорах учреждения, в комнатах досмотра, в столовых – охват камерами стопроцентный. Кроме того, подходит к концу ремонт камер подозреваемых. Еще одна мера для предотвращения правонарушении – все сотрудники, работающие с подозреваемыми и осужденными обеспечены видеожетонами, куда записываются все их круглосуточные действия. - Радует, что в учреждении все меняется. Название, конечно, страшное – следственный изолятор, но мы даем хорошую оценку. Радует, что очень много работ проведены. Только таким образом мы станем открытым и равноправным государством. Конечно, если выделят дополнительные деньги на ремонт самого здания, было бы еще лучше. К нам никто из подозреваемых не пожаловался, - отметил Асылтек Испусинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.