По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +6. Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер и туман. 19 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью температура воздуха составит +12 градусов, ожидается дождь. В Актау прогнозируют переменную облачность, днем +19 градусов, ночью +13. В Актобе синоптики прогнозируют дождь. Днем ожидается +13 градусов, ночью +7.