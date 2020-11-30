Иллюстративное фото из архива "МГ" 28 ноября возле магазина «Шалкар», расположенного по проспекту 312 стрелковой дивизии, сотрудники патрульной полиции остановили автомашину «Лада Ларгус» под управлением 46-летней женщины. Она была в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. К слову, ранее она была лишена права управления транспортным средством. – По данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 ч.1 УК РК "Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС". Женщина водворена в изолятор временного содержания УП г. Актобе. Департамент полиции Актюбинской области убедительно просит и предупреждает граждан не управлять авто в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, от ваших необдуманных действий могут пострадать ни в чем не повинные люди, - сообщили в полиции.