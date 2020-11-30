– На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 164 человека, среди которых 905 ребенка. 222 казахстанца находятся в тяжелом состоянии, состояние 31 человека врачи оценивают как крайне тяжелое, 33 человека находятся на аппаратах ИВЛ. На 30 ноября зарегистрирован 41 случай заболевания пневмонией с признаками COVID-19, - сообщили в МВК РК.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 794 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 44 из которых в ЗКО. Таким образом, в стране подтверждено 131 659 случаев, 8038 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 116 461 человек выздоровели.