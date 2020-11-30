В результате ДТП погибли два водителя и два пассажира, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель и два пассажира погибли при столкновении «Волги» и «Гранты» на трассе ЗКО (фото) Страшное ДТП произошло 29 ноября на 16 километре автотрассы Казталовка-Чапаево. При столкновении автомобилей марки «Волга» и «Лада Гранта» погибли три человека (два пассажира и водитель "Лады Гранты"), еще трое (два пассажира "Лады Гранты" и водитель "Волги") были госпитализированы в центральную больницу Казталовского района. Сегодня, 30 ноября, в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 69-летнего водителя "Волги", к сожалению, спасти не удалось. Он скончался по дороге в больницу. - Еще одного пострадавшего перевезли из ЦРБ Казталовского района в многопрофильную больницу Уральска. 27-летняя женщина находится в коме, будет решаться вопрос о переводе ее в город. Ей диагностировали переломы обеих ноги и челюсти, - пояснили в пресс-службе ведомства.