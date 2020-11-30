Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, маленькому пассажиру стало плохо на борту самолета, из-за чего было принято решение вернуться. – Самолет летел из Актау в Стамбул. Вызов на пульт дежурного Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи с поводом "без сознания" поступил из международного аэропорта Актау. Ребенку нет и шести месяцев. Предварительный диагноз: ОРВИ, гипертермический синдром, состояние после судорог, бронхопневмония. Бригада скорой медицинской помощи незамедлительно доставила малыша в Мангистаускую областную многопрофильную детскую больницу, где он был осмотрен дежурным реаниматологом в приемном покое и госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии, - говорится в сообщении. После осмотра врачи поставили диагноз: острая двусторонняя внебольничная пневмония, тяжелое течение. ОДН 2-й степени (острая дыхательная недостаточность. - Прим.), ОССН 1-2-й степени (острая сердечно-сосудистая недостаточность), фебрильные судороги. Состояние ребенка при поступлении было крайне тяжелым, его подключили к аппарату ИВЛ. – Ребенок с родителями являются жителями Уральска. Со слов родителей, в самолете у ребенка отмечались судороги, в связи с чем обратно по решению командира борта самолет вернулся в актауский международный аэропорт. В настоящее время, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, состояние ребенка критическое, нестабильное, частые судороги, - добавили в управлении здравоохранения.