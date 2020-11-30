Строительство девятиэтажного многоквартирного дома началось в прошлом году по программе "Нурлы жер". Он расположен в поселке Зачаганск, пятно №47. Сегодня состоялась торжественное вручение ключей, в котором принял участие аким ЗКО Гали Искалиев. Он поздравил всех с радостной новостью, а затем некоторым семьям вручил ключи от квартир. - Завтра, 1 декабря, у нас большой праздник - День первого президента. Нурсултан Назарбаев в этот день в 1991 году стал президентом Казахстана. И сдача дома совпала с датой праздника и имеет символическое значение, потому что именно по его поручению в 2016 году была создана программа "Нурлы Жер" в рамках которой был построен этот дом. Это новое арендное жилье, где примерно за двухкомнатную квартиру придется платить 10 тысяч тенге в месяц. Это государственное жилье, поэтому это не говорит о том, что нужно к нему плохо относиться. Ведь тут вы сможете прожить всю жизнь, к тому же ваши дети и внуки. Нужно относиться как к своему к собственному, объединиться и сразу браться за его содержание, - отметил Гали Искалиев. К слову, в области в этом году на строительство жилья было выделено 17 миллиардов тенге и 3 миллиарда тенге - на инфраструктуру. - 17 домов будут построены по городу Уральску и Аксай и почти 474 квартиры в районах. Это делается для того, чтобы поддержать население. Этот дом из 198 квартир, ровно половина - это для многодетных матерей у которых четверо и более детей, - пояснил Гали Искалиев. - Я вас поздравляю, пусть в ваших домах будет тепло, светло и будет слышен детский смех. После торжественного вручения ключей новоселы благодарили акима ЗКО. Многие из них ждали нового жилья более десяти лет. Строительство дома велось подрядной организацией ТОО "Болашак-Т".