Об этом сказано на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно прогнозам, относительно сильный геомагнитный шторм начнется утром 28 мая и продлится до полудня. К вечеру состояние магнитосферы нормализуется.

Стоит отметить, что мощность этой бури будет равна G1. Однако, несмотря на то, что геомагнитный шторм относительно слабый, все равно некоторые метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, упадок сил и скачки давления, а также головную боль.

Врачи советуют таким людям на время магнитных бурь отказаться от силовых тренировок в пользу прогулок на свежем воздухе.

Фото: pixabay.com