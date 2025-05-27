«Атырау» объявил о назначении 43-летнего казахстанского специалиста Дениса Мамонова на пост главного тренера команды.

Уроженец Павлодара, в качестве игрока (защитника/полузащитника) он выступал за такие клубы, как «Жетысу» (Талдыкорган), «Восток» (Усть-Каменогорск), «Тараз» и «Есиль-Богатырь» (Петропавловск).

Тренерскую карьеру Мамонов начал в структуре алматинского «Кайрата», а также работал в клубах «Жетысу», «Мактаарал» и «Аксу». На данный момент он также занимает пост старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U21).

В начале нынешнего сезона Мамонов вернулся в «Атырау» и работал помощником главного тренера Константина Горовенко. Теперь специалист получил шанс проявить себя уже в статусе полноценного главного тренера.



