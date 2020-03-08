Скриншот с видео Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 8 марта, около 12.00 на мосту между Первым и Вторым дачным поселками. Все машины двигались в сторону поселка Подстепное. - На мосту столкнулись четыре авто - два "Фольксвагена", "Тойота" и ВАЗ-2115. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что первая машина резко остановилась. Далее в неё врезались все остальные. Вызов на место аварии поступил в 11.45, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, что один из водителей, а также один пассажир получили телесные повреждения. Их забрала карета скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пообещали прокомментировать их состояние позже. В 16.30 в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в аварии пострадали четыре человека, трое из которых позже были отпущены на амбулаторное лечение. - Один пострадавший сейчас госпитализирован. Предварительно он получил ушиб грудной клетки, - добавили в ведомстве. -G-n859MYV8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.