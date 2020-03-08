В преддверии Международного женского дня в учреждении РУ-170/3 ДУИС по ЗКО было организовано видеосвидание осужденных с родными и близкими. Осужденные получили возможность поздравить своих мам, бабушек, жен и сестер с праздником 8 Марта и пообщаться с родными. – Практика таких мероприятий позволяет осужденным поддерживать социально-полезные связи, способствует в дальнейшем успешной ресоциализации осужденных после освобождения и позитивно влияет на психологическое состояние осужденных. У осужденных наблюдается положительная реакция, так как в видеозвонке может участвовать сразу вся семья, в том числе дети и пожилые родители, которые не всегда могли иметь такую возможность. Так, у матери одного из осужденных как раз сегодня отмечали 60-летие, чему мать и родные были удивлены и счастливы такому звонку, а второй осужденный впервые за 10 лет увидел свою мать и не сдержал свои эмоции, - рассказал заместитель начальника по воспитательной работе Баглан Оиыкбаев. По словам Баглана Оиыкбаева, видеосвязь значительно дешевле поездки в колонию на обычное свидание, что позволит родственникам осужденных не тратиться на дорогу. – В отличие от обычных телефонных переговоров видеосвязь позволяет собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга. Услуга позволяет родным и близким чаще видеться, несмотря на расстояние в сотни, а иногда и в тысячи километров. Ведь многие осужденные отбывающие наказание в учреждении жители других областей Казахстана, таких как Караганда, Атырау, Актобе, Алматы, - добавил Баглан Оиыкбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.